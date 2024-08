Lens schnappt sich Zaroury

https://www.rclens.fr/fr/news/mercato-signature-rclens-mercatolympik-anass-zaroury-20240822

Anass Zaroury, le tek-teknique

Technicité et vivacité sur les côtés ! Après deux saisons outre-Manche du côté du Burnley FC, Anass Zaroury (23 ans) vient compléter le secteur offensif lensois. Doué pour le dribble, doté d’une bonne vision du jeu et habile devant le but, le feu follet marocain s’est engagé avec le Racing jusqu’en 2028. Une entrée aux yeux du monde… Le 17 décembre 2022, alors que le Maroc dispute le match pour la troisième place à la Coupe du Monde 2022 face à la Croatie, Anass Zaroury entre en jeu pour la dernière