Komplett-Umbruch auf Schalke?

Mit dem klaren Ziel, zumindest um die Aufstiegsplätze mitzuspielen, ist Schalke 04 in die laufende Spielzeit gestartet. Am Ende der Saison sind alle froh, dass die Königsblauen den bitteren Gang in Liga drei nicht antreten müssen, sollte nichts Unvorhergesehens mehr geschehen. Dennoch gilt jetzt erst recht: Ab Sommer muss und wird sich einiges ändern.

Neben erneut vielen zu erwartenden Kaderbewegungen wird sich auch in der sportlichen Führung der Knappen einiges tun. Die zentrale Position ist dabei erneut die des Cheftrainers. Kees van Wonderen, der in der Saison für Karel Geraerts übernommen hat, gilt schon lange als angezählt.

Van Wonderen wehrt sich

Zwar wies der S04-Vorstandsvorsitzende Matthias Tillmann kürzlich auf den noch bis 2026 laufenden Vertrag des Niederländers hin, stellte aber auch klar, dass die Horror-Saison intern noch aufgearbeitet wird: „Wir werden uns zusammensetzen, sobald die Saison zu Ende ist und diskutieren: Was war gut? Was war nicht gut? Was wollen wir anders machen? Was ist die beste Konstellation?“

Van Wonderen wiederum kritisierte unlängst die Kaderzusammenstellung sowie Teile des Teams und wies die Schuld an den zwischenzeitlichen Misserfolgen damit zumindest teilweise von sich. In und um Gelsenkirchen träumen alle von der großen Lösung Raúl. Der Spanier möchte sich im Sommer umorientieren, unklar ist jedoch, ob Schalke wirklich eine Option wäre.

Verantwortlich für den vom aktuellen Schalke-Coach als zu schlecht befundenen Kader ist weiter Ben Manga, der als Direktor Profifußball, Scout und Kaderplaner in Personalunion agiert. Der 51-Jährige muss sich spätestens im Sommer verantworten und einige mutige, aber bisher wirkungslose Entscheidungen erklären.

Baumann der neue starke Mann?

Doch wem gegenüber soll Manga Rechenschaft ablegen? Während die Zukunft von Interimssportdirektor Youri Mulder weiter unklar ist, sucht Schalke noch immer nach einem geeigneten Sportvorstand. Fredi Bobic, Jörg Schmadtke und Jonas Boldt sagten ab, Mirko Slomka fiel durch. Laut der ‚WAZ‘ wurde auch über die Namen Rachid Azzouzi und Igli Tare auf Schalke diskutiert.

Dem Vernehmen nach baggerte der Ruhrgebietsklub zuletzt intensiv an Jochen Sauer, der seit 2017 Campusleiter beim FC Bayern ist. Einem neuen ‚kicker‘-Bericht zufolge wird Frank Baumann das Amt ab Sommer offiziell unternehmen.

All diese Entscheidungen muss Schalke vor dem Hintergrund einer angespannten finanziellen Lage treffen. Auch in diesem Sommer werden große Verkäufe nicht zu vermeiden sein.

Top-Torjäger Moussa Sylla (25) und Talent Taylan Bulut (19) könnten hohe Ablösen generieren. Gleichzeitig hofft Schalke auf einen Wechsel von Malick Thiaw (23), bei dessen Abgang zum AC Mailand sich der Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert hat.