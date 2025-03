Schalke 04: Neue Hoffnung auf Raúl

Die Zukunft von Kees van Wonderen auf der Trainerbank von Schalke 04 ist mehr als unklar. Der Niederländer bot schon Ende 2024 nach nur wenigen Spielen seinen Rücktritt an, wurde jedoch zum Bleiben bewegt. Eine Trennung zum Saisonende ist ein realistisches Szenario.

Unter der Anzeige geht's weiter

Und vielleicht bekommt Schalkes Direktor Ben Manga dann ja endlich seinen Wunschtrainer. Schon zweimal versuchte er es vergeblich bei Raúl, der aber jeweils bei der zweiten Mannschaft von Real Madrid blieb. Daran änderte auch ein Treffen mit Schalkes Vorstandsvorsitzenden Matthias Tillmann im Herbst nichts. Stattdessen kam van Wonderen und stabilisierte das abstiegsbedrohte Team.

Zur neuen Saison soll dann mit Raúl eine neue Zeitrechnung auf Schalke beginnen. Die ‚as‘ schreibt: „Sie wollen ein Projekt auf die Beine stellen, das sie wieder zu einem Big Player in Deutschland macht. Mit Raúl am Ruder.“ Und laut der Real-nahen spanischen Sporttageszeitung ist S04 durchaus „optimistisch“, dass es diesmal mit der Rückkehr des Señor, der zwischen 2010 und 2012 schon das königsblaue Trikot trug, klappt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Raúl bereit für den nächsten Schritt

Raúl trainiert seit fast sieben Jahren Nachwuchsteams bei Real und sieht sich bereit für den nächsten Schritt. Die Königlichen werden ihrer Ikone keine Steine in den Weg legen, die Hoffnungen, zeitnah die erste Mannschaft übernehmen zu dürfen, hat Raúl mittlerweile begraben. Bis zu einer Zusage an Schalke ist es aber dennoch noch ein weiter Weg. Manga will ihn, doch Raúl weiß auch, dass der immer noch unbekannte neue Sportvorstand ein entscheidendes Wörtchen mitzureden hat.