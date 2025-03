Millionen-Regen: Schalke hofft auf Thiaw-Transfer

Schalke 04 könnte in diesem Sommer noch einmal groß von dem Verkauf von Malick Thiaw zum AC Mailand profitieren. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, erhalten die Königsblauen bei einem Abgang des Innenverteidigers während seines laufenden Vertrags zehn Prozent der gezahlten Ablösesumme. Der Zweitligist hatte sein Eigengewächs 2022 an Milan verkauft und dabei acht Millionen Euro als Sockelablöse erhalten. Zudem wurde die genannte Weiterverkaufsklausel in den Vertrag integriert sowie verschiedene erfolgsabhängige Boni in geringer sechsstelliger Höhe, die an Einsätze geknüpft waren. Der letzte war laut der Regionalzeitung Anfang März nach dem 80. Pflichtspiel gegen die US Lecce (3:2) fällig.

Obwohl Thiaw in Mailand Stammspieler ist, gibt es immer wieder Gerüchte um einen möglichen Abgang des dreifachen deutschen Nationalspielers. Der Rechtsfuß steht aktuell bei Bayer Leverkusen auf der Liste, die einen Nachfolger für den scheidenden Abwehrchef Jonathan Tah (29) suchen. Die Werkself beobachtete den Defensivspieler in dieser Saison bereits mehrfach. Dem Vernehmen nach würde Milan mindestens 25 Millionen Euro Ablöse für Thiaw fordern. In diesem Fall könnte sich Schalke über Mehreinnahmen in Höhe von 2,5 Millionen freuen. Thiaw steht noch bis 2027 bei den Rossoneri unter Vertrag.