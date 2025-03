S04-Ausraster: Van Wonderen schießt gegen eigenes Team

Kees van Wonderen hat deutliche Kritik an der Defensive vom FC Schalke 04 geübt. Nach dem 3:3 am vergangenen Sonntag gegen die SpVgg Greuther Fürth monierte der Niederländer unter anderem die fehlende Entwicklung junger Spieler wie Felipe Sánchez: „Natürlich müssen sich junge Spieler entwickeln. Aber es kommt der Moment, in dem man sagt: Wie lange sollen wir denn noch warten? Das geht nicht bei so einem großen Verein. Es sind schon 27 Spiele gespielt.“

Daneben ist dem 56-Jährigen vor allem die fehlende Kommunikation ein Dorn im Auge: „Unsere Defensive ist sehr instabil, sie kommuniziert nicht miteinander, trifft die falschen Entscheidungen. Sie arbeiten nicht zusammen und sind unsicher. Die ganze Saison fehlt es schon an Kommunikation. Wenn du bei uns beim Training bist, hörst du da Spieler miteinander reden? Nein. Die Einzigen, die reden, sind wir Trainer und Betreuer.“ Auch die Kaderzusammenstellung bemängelte van Wonderen: „Wir sind ein großer Verein und brauchen auf jeder Position Qualität. Das ist es, was fehlt.“