Trainerfrage: Schalke-Boss mit Klartext

Der FC Schalke möchte über den Sommer hinaus an Kees van Wonderen festhalten. Das gibt Vorstandsvorsitzender Matthias Tillmann gegenüber der ‚WAZ‘ zu verstehen: „Davon gehe ich Stand jetzt aus, er hat einen gültigen Vertrag. Wir werden uns zusammensetzen, sobald die Saison zu Ende ist und diskutieren: Was war gut? Was war nicht gut? Was wollen wir anders machen? Was ist die beste Konstellation?“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der niederländische Übungsleiter hatte im Oktober die Nachfolge von Karel Geraerts angetreten. Seitdem sammelten die Knappen aus 19 Partien im Schnitt 1,32 Punkte pro Spiel. Zuletzt stabilisierten sich die Königsblauen ein wenig, aktuell steht man auf Tabellenrang elf – immer noch zu wenig für den ambitionierten Zweitligisten. Van Wonderens Arbeitspapier ist bis 2026 datiert.