Ausstiegsklausel: Bei Ducksch drängt die Zeit

18 Torbeteiligungen in der laufenden Saison – die Offensivpower von Marvin Ducksch hätte gerne auch Union Berlin in seinen Reihen. Am gestrigen Montag wurde bekannt, dass die Köpenicker Interesse zeigen am Stürmer von Werder Bremen, der die Grün-Weißen durch eine vertraglich festgeschriebene Zahlung von 7,5 Millionen Euro verlassen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Schnäppchen wäre Ducksch damit nicht, bei einer Champions League-Qualifikation könnte Union diese Summe aber wohl stemmen und sich beschwerliche Verhandlungsarbeit sparen. Doch es ist Eile geboten. Wie die ‚Bild‘ berichtet, besitzt genannte Ausstiegsklausel nur noch bis zum 1. Juni Gültigkeit – also noch gut fünf Wochen.

Lese-Tipp

Inter: Skriniar-Nachfolger aus der Bundesliga?

Andererseits wissen die Berliner bis dahin, ob sie in der kommenden Saison Champions League spielen. Zudem könnte das Auslösen der Klausel im Ducksch-Vertrag auch dann möglich sein, wenn die Eisernen die Königsklasse verpassen. Und wer weiß, welche Ablöse Werder schlussendlich abnicken würde, sollte der Preis des 29-Jährigen nach dem 1. Juni frei verhandelbar sein?

Unter der Anzeige geht's weiter

Werder will Ducksch halten

Regulär ist das Arbeitspapier noch bis Juni 2024 gültig – also keine Ewigkeit mehr. Für Werder gilt: Entweder Ablöse kassieren oder mit Ducksch verlängern. „Er ist in einer hervorragenden Verfassung. Wir wollen die Qualität im Kader halten und mit ihm in die nächste Saison gehen“, positioniert sich Lizenzspielerleiter Clemens Fritz.

Dass sie die Zügel bei Ducksch nicht in den Händen halten, das wissen sie allerdings auch am Osterdeich. Wie am heutigen Dienstag aus dem Rheinland zu vernehmen ist, kristallisiert sich aktuell ein Nachfolger heraus: Dawid Kownacki (26), dessen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf im Sommer ausläuft.