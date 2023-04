Entscheidung gefallen: Kownacki wechselt in die Bundesliga

Mit 14 Treffern und neun Assists ist das Scorerpunkte-Konto von Dawid Kownacki in dieser Saison so prall gefüllt wie noch nie in den zurückliegenden Jahren. Der 26-jährige Mittelstürmer stellt eindrucksvoll unter Beweis, warum Fortuna Düsseldorf einst knapp sieben Millionen Euro für ihn auf den Tisch legte. Die Tatsache, dass der Pole in Topform am Saisonende ablösefrei zu haben ist, hatte in den zurückliegenden Wochen mehrere Klubs aus der Bundesliga auf den Plan gerufen.

Inzwischen steht wohl fest, für welchen Klub im deutschen Oberhaus Kownacki ab Sommer die Schuhe schnürt. Wie die ‚Rheinische Post‘ berichtet, hat sich der Rechtsfuß für das Angebot des SV Werder Bremen entschieden. Im Bremer Umland besitzt Kownacki bereits eine Immobilie, in die er mit seiner Familie ziehen könnte. Ab Sommer wäre der Weg zu seinem neuen Arbeitgeber also kurz.

Hinweis auf Stürmer-Abschied?

In Bremen könnte Kownacki in der Offensivabteilung einen der sich anbahnenden prominenten Abgänge kompensieren. Sowohl Marvin Ducksch (29) als auch Niclas Füllkrug (30) stehen bei anderen Klubs auf der Wunschliste.

Ducksch kann Werder per Ausstiegsklausel für 7,5 Millionen Euro verlassen. Union Berlin hat die Fühler ausgestreckt. Auch an Nationalspieler Füllkrug zeigen andere Vereine Interesse. Die Kownacki-Verpflichtung könnte also ein Indiz dafür sein, dass Werders Traumsturm im Sommer auseinanderbricht.