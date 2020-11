Sandhausen findet neuen Trainer

Der SV Sandhausen hat einen neuen Cheftrainer an Bord geholt. Wie der Zweitligist offiziell verkündet, übernimmt Michael Schiele den vakanten Posten. Der 42-Jährige war bis Ende September für die Würzburger Kickers tätig und wird bereits am heutigen Donnerstag erstmals das Training in Sandhausen leiten.

Schiele tritt die Nachfolge von Uwe Koschinat an. Der 49-Jährige musste am Dienstag seinen Hut nehmen. Die offizielle Vorstellung seines Erben soll am morgigen Freitag erfolgen.