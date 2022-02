Emerson begründet Lyon-Verbleib

Emerson hätte im Winter zu seinem Stammklub FC Chelsea zurückkehren können, die Blues wollten die Leihe zu Olympique Lyon vorzeitig abbrechen. Im Interview mit ‚OL Play‘ äußert sich der 27-Jährige zu den Gründen seines Verbleibs: „Ich bin nicht zu Chelsea zurückgekehrt, weil ich Juninho (Lyons Sportdirektor, Anm. d. Red.) versprochen habe, eine Saison zu bleiben. Ich bin ein Mann, der sein Wort hält.“

Der Linksverteidiger spricht auch über seine Zukunft, gibt sich dabei diplomatisch: „Ich bin gerne in Lyon, ich will hier sein. Für die nächste Saison ist es schwer zu sagen, weil es von den Vereinen abhängt.“ In Lyon ist der italienische Europameister gesetzt, kommt bisher auf 24 Einsätze in der laufenden Spielzeit.