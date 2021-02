Rangnick will zurück auf die Trainerbank

Ralf Rangnick möchte wieder Vollzeit als Trainer ins Fußballgeschäft zurückkehren. Das bestätigt der 62-Jährige auf Nachfrage gegenüber ‚Sky‘. „Ja, das ist durchaus vorstellbar und hoffentlich zur neuen Saison dann wieder möglich“, erklärt Rangnick. Die Aufgabe müsse jedoch für beide Seiten „stimmig“ sein. Als mögliche Länder kämen für ihn Deutschland und England infrage.

Nach seiner Beschäftigung als Head of Sport and Development Soccer bei Red Bull will Rangnick zurück an den Spielfeldrand. Als Interimscoach sieht er sich jedoch nicht. Zuletzt lehnte er ein entsprechendes Angebot des FC Chelsea ab. Nach der Entlassung von Frank Lampard wollte man Rangnick als Übergangslösung installieren.