Der VfB-Plan mit Leihgabe Klimowicz

Mateo Klimowicz hat wohl auch in Zukunft keine rosige Perspektive beim VfB Stuttgart. Das berichten die ‚Stuttgarter Nachrichten‘. Deshalb werde man Möglichkeiten ausloten, den aktuell an den mexikanischen Erstligisten Atlético San Luis verliehenen Offensivmann erneut bei einem anderen Verein unterzubringen – ob per Leihe oder Festverpflichtung.

So könnte die Leihe in Mexiko abgebrochen werden, sodass Klimowicz mindestens die Rückrunde andernorts bestreiten kann. Denkbar auch ein langfristiger Verbleib in Mexiko, wo der 23-Jährige bislang auf 14 Saisonspiele und zwei Tore kommt. Reicht San Luis ein entsprechendes Angebot ein, würde der VfB wohl keine Steine in den Weg legen. Klimowicz ist noch bis 2025 an Stuttgart gebunden, ein Leihgeschäft wäre nach DFB-Reglement in der nächsten Saison nicht mehr möglich.