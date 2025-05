Leverkusen terminiert Trainer-Entscheidung

Bei Bayer Leverkusen soll es noch in diesem Monat eine Entscheidung auf dem Trainerposten geben. Das sagt Geschäftsführer Fernando Carro gegenüber ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘: „Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir in diesem Monat in der Lage wären, das zu entscheiden und zu verkünden. Denn wir müssen danach natürlich in der Transferperiode einen Kader zusammenbauen und es ist viel einfacher, das zusammen mit einem Trainer zu machen“, so der 60-Jährige. Im Rennen um das Erbe von Xabi Alonso hatten zuletzt Erik ten Hag und Cesc Fàbregas die Nase vorn, wobei der Spanier nun doch bei Como 1907 bleiben soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben zwar immer noch gehofft, dass er am Ende bei uns bleibt […]. Aber es ist nicht so, dass uns auf einmal seine Entscheidung in der letzten Woche unvorbereitet getroffen hat“, gibt Carro außerdem Einblicke in die Gefühlswelt der vergangenen Wochen. Alonso hatte seinen Verbleib lange offengelassen, am vergangenen Freitag dann aber seinen Abgang offiziell verkündet. Nun gilt es, möglichst schnell einen Nachfolger zu finden, denn: „Die Trainerentscheidung ist vielleicht das erste Puzzlestück, bevor wir dann die Kaderentscheidungen treffen.“