Gespräche mit Topklub: Pacho vor Abschied aus Frankfurt?

In der vergangenen Saison wollte Trainer Dino Toppmöller am liebsten nie auf Willian Pacho verzichten. Der ecuadorianische Innenverteidiger lief wettbewerbsübergreifend in 44 Pflichtspielen auf und hatte am Ende der Spielzeit fast 4000 Spielminuten auf dem Konto. Jetzt könnte der nächste Karriereschritt bevorstehen.

Denn laut ‚Sky‘ bemüht sich Paris St. Germain konkret um Pacho. Die Pariser sollen die Eintracht sogar schon über ihr Interesse informiert haben. Gespräche zwischen allen Parteien haben dem Bericht zufolge auch stattgefunden. Bis 2028 ist der 22-Jährige noch an den Bundesligisten gebunden, dementsprechend könnte die Eintracht eine hohe Ablöse für Pacho einnehmen.

Der Linksfuß wechselte erst vor einem Jahr von Royal Antwerpen in die Finanzmetropole am Main. Für neun Millionen Euro sicherten sich die Adler die Dienste des damals schon sehr begehrten Abwehrspielers. Nun könnte sich das Investment schon nach einer Saison als sehr rentabel erweisen. Allerdings müsste die SGE auch den Abgang eines Leistungsträgers kompensieren.

Update (11:11 Uhr): Laut Fabrizio Romano rückt Pachos Wechsel zu PSG näher. Es bestehe eine mündliche Einigung über eine Ablöse von 40 Millionen Euro plus Boni. Auch mit dem Spieler selbst seien die Franzosen schon klar.