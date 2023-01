Union schnappt sich Roussillon

Union Berlin holt einen neuen Linksverteidiger an Bord. Wie der Tabellenfünfte bekanntgibt, wechselt Jérôme Roussillon vom VfL Wolfsburg mit sofortiger Wirkung an die Alte Försterei. Die Berliner sichern sich die Dienste des 30-jährigen Franzosen ein halbes Jahr vor dessen Vertragsende in der Autostadt. Über die länge des neuen Arbeitspapiers macht Union wie gewohnt keine Angaben.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Nach viereinhalb Jahren Wolfsburg freue ich mich nun auf eine neue Herausforderung. Das Stadion und die Fans von Union habe ich bereits einige Male erlebt und freue mich sehr darauf. Ich will hier das Maximum aus mir herausholen, um bei Union bestmögliche Leistungen abzurufen und mit der Mannschaft erfolgreich zu sein“, erklärt Roussillon seinen Wechsel nach Berlin.

Lese-Tipp

Wolfsburg verpflichtet HSV-Juwel Leal Costa

Auch Sportchef Oliver Ruhnert ist froh: „Mit Jérôme bekommen wir nicht nur weitere Breite in den Kader, sondern gleichzeitig Breite mit hoher Qualität. In einer Rückrunde mit erneut sehr vielen Spielen auf nationaler und internationaler Bühne ist diese hohe Qualität in der Breite essenziell. Deswegen sind wir umso glücklicher, dass wir Jérôme bereits im Winter verpflichten konnten.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lücke geschlossen

Damit dürften Unions Planungen auf der Linksverteidiger-Position abgeschlossen sein. Roussillon ersetzt damit Tymoteusz Puchacz, für den es zum Jahreswechsel per Leihe zu Panathinaikos nach Griechenland ging.