Union Berlin: Bjelica-Aus beschlossen

Nenad Bjelica muss seinen Posten als Cheftrainer von Union Berlin im Sommer wieder räumen. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist die Trennung zum Saisonende bereits beschlossene Sache. Aber auch ein vorzeitiges Aus sei noch nicht endgültig vom Tisch.

Das Präsidium habe am Montagabend sogar in Erwägung gezogen, noch vor dem Kellerduell gegen den VfL Bochum (Sonntag, 15:30 Uhr) die Reißleine zu ziehen. Dazu kommt es nun nicht – gerät der Tabellen-14. aber in noch größere Abstiegsnöte, könnte es zeitnah eng werden für Bjelica.

Der 52-jährige Kroate war Ende November auf Urs Fischer gefolgt. Aus 18 Partien holte Bjelica im Schnitt nur 1,11 Punkte. Dem ‚kicker‘ zufolge traut Union ihm nicht zu, die Berliner „auf lange Sicht spielerisch weiterzuentwickeln“.

Auch in der Kabine bröckelte der Rückhalt, vor allem „seine Spielvorbereitung – etwa der Verzicht auf Videoanalysen“ – wird laut dem ‚kicker‘ „kritisch angesehen“.