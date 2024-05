Bayern kassiert Lewandowski-Bonus

Der FC Bayern München darf sich auf eine weitere Bonuszahlung im Rahmen des Verkaufs von Robert Lewandowski an den FC Barcelona freuen. Wie ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat das 25. Saisontor des Polen am Wochenende eine Klausel aktiviert, die den Münchnern noch einmal eine Nachzahlung in Höhe von 1,25 Millionen Euro einbringt. Lewandowski brachte Barça am Sonntag gegen Rayo Vallecano (3:0) bereits nach drei Minuten mit 1:0 in Führung.

Der polnische Nationalstürmer war 2022 für 45 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister nach Barcelona gewechselt. Bis zu fünf Millionen können erfolgsabhängig hinzukommen – jeweils 1,25 Millionen für jede Saison seines vierjährigen Vertrags, in der er mindestens 25 Tore erzielt. In der vergangenen Spielzeit traf Lewandowski 33 Mal. Die Bayern erhalten nun also bereits den zweiten Tor-Bonus.