Dudziak bleibt bei der Hertha

Jeremy Dudziak geht in seine zweite Saison bei Hertha BSC. Die Alte Dame vermeldet, dass der Allrounder für ein weiteres Jahr unterschrieben und seinen auslaufenden Vertrag bis 2025 verlängert hat. „Wir sind sehr glücklich, dass uns Jeremy erhalten bleibt. Er verfügt über besondere fußballerische Qualitäten und eine große Flexibilität auf dem Rasen, zudem ist er ein absoluter Teamplayer und tut unserem Team menschlich gut“, freut sich Herthas Sportdirektor Benjamin Weber.

„Ich fühle mich im Verein und in Berlin äußerst wohl“, sagt Dudziak selbst, „deswegen freue ich mich sehr, auch künftig mit der Fahne auf der Brust auflaufen zu dürfen.“ Der 28-Jährige ist sowohl als Linksverteidiger als auch in der Mittelfeldzentrale einsetzbar. In der mittlerweile beendeten Hertha-Saison kommt er auf 15 Einsätze mit jeweils einem Tor und einer Vorlage.