Medien: Riemann sorgte für Kabinen-Eklat

Es kommen weitere Informationen über den Rauswurf von Manuel Riemann ans Licht. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist der Keeper vom VfL Bochum im Anschluss an die 1:4-Niederlage gegen Werder Bremen mit Mannschaftskollege Matus Bero aneinandergeraten. Weil der Athletiktrainer die Situation schlichten wollte, soll Riemann auch diesen beschimpft haben. Von Handgreiflichkeiten ist hingegen nicht die Rede.

Der Wirbel um Riemann kommt für die Bochumer zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt: Am letzten Spieltag ist der VfL noch auf den Relegationsplatz gerutscht. Nun muss man gegen Fortuna Düsseldorf ran. Am kommenden Donnerstag (20:30 Uhr) steigt das Hinspiel an der Castroper Straße, am darauffolgenden Montag (20:30 Uhr) folgt das Rückspiel in Düsseldorf. Riemann wird bei den Partien nicht berücksichtigt.