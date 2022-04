Raum erwidert BVB-Flirt

Der erste Vereinswechsel seiner Karriere hat sich für David Raum voll ausgezahlt. Belohnt wurde der kometenhafte Aufstieg mit der Nominierung für die Nationalmannschaft. Mittlerweile kann sich der 23-jährige Franke nicht nur berechtigte Hoffnung auf die WM-Teilnahme, sondern auch Platzhirsch Robin Gosens den Stammplatz streitig machen.

Dass Borussia Dortmund den Shootingstar genau im Blick hat, ist kein Geheimnis mehr. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stoßen die Zuneigungsbekundungen beim linken Schienenspieler auf Gegenliebe. So wird „auch im Umfeld des Neu-Nationalspielers“ ein Wechsel nach Dortmund „mittelfristig als sinnvoller Karriereschritt angesehen“.

Wechsel 2023?

Entscheidend ist dabei die Mittelfristigkeit. Ein Transfer in diesem Sommer ist ausdrücklich kein Thema. Laut dem Fachmagazin könnte die Personalie aber „spätestens im Sommer 2023“ akut werden. Dann läuft in Dortmund der Vertrag von Raphaël Guerreiro aus. Der 28-Jährige soll zwar nach Möglichkeit seinen Vertrag im Signal Iduna Park verlängern. Durch die exzellenten Qualitäten des 54-fachen portugiesischen Nationalspielers im Zentrum wären dies aber für die Raum-Verpflichtung kein Ausschlusskriterium.

So oder so müsste der BVB aber für den Hoffenheim-Profi tief in die Tasche greifen. Die Kraichgauer honorierten die herausragenden Leistungen bereits ein halbes Jahr nach dem Transfer mit einem neuen Vertrag bis 2026. Und welch knallharter Verhandlungspartner die TSG ist, hat sie schon 2019 bewiesen, als Raum-Vorgänger Nico Schulz für über 25 Millionen Euro nach Dortmund gewechselt war.