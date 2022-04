BVB hat Shootingstar Raum „auf dem Schirm“

Borussia Dortmund bekundet Interesse an David Raum. Der BVB habe den Linksverteidiger von der TSG Hoffenheim „auf dem Schirm“, schreibt die ‚Bild‘. Allerdings sei der 23-Jährige „für diesen Sommer (noch) kein Thema“.

Der Hintergrund: Erst Ende Januar verlängerte Raum seinen Vertrag in Hoffenheim bis 2026 – und das bereits ein halbes Jahr nach seiner ablösefreien Ankunft aus Fürth. Das Ziel der Kraichgauer lautet ganz klar, den schnellen Linksfuß auch in der kommenden Saison an Bord zu haben. Etwas ändern könnte daran nur ein äußerst lukratives Angebot eines Topklubs.

Grundsätzliches Interesse an Raum wurde zuletzt auch dem FC Bayern nachgesagt. Ähnlich wie beim BVB wäre das schon fast zwangsläufig, denn Raum hat enormes Potenzial, ist drauf und dran, sich in der Nationalmannschaft einen Stammplatz zu erspielen und wird irgendwann selbst den nächsten Karriereschritt anpeilen.