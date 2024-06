HSV-Talent unterschreibt in Bremen

Der SV Werder Bremen schnappt sich ein verheißungsvolles Talent. Die Grün-Weißen vermelden die Verpflichtung von Linksverteidiger David Igboanugo offiziell. Der 19-Jährige ist an der Weser zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant. Weil sein Arbeitspapier beim Hamburger SV Ende des Monats an Gültigkeit verliert, geht der Deal ablösefrei über die Bühne.

Björn Schierenbeck, Leiter der Nachwuchsabteilung, gibt zu verstehen: „David ist ein offensiv ausgerichteter Linksverteidiger mit einer guten Physis, der seine fußballerischen Qualitäten in der Regionalliga Nord bereits nachgewiesen hat. Wir wollen ihn unterstützen, den Schritt in den Profifußball zu gehen.“ Igboanugo selbst ergänzt: „Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen hatte ich ein gutes Gefühl bei der Entscheidung. Sie haben mir einen optimalen sportlichen Weg aufgezeigt, den ich nach zwei schönen Jahren in Hamburg jetzt gerne in Bremen gehen möchte.“