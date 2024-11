Note 5: Top & Flop zum Remis im Klassiker

Im ersten Durchgang neutralisierten sich die beiden Bundesliga-Riesen weitgehend. Umso überraschender kam daher die BVB-Führung durch Jamie Gittens (26.). Bei Dortmund musste Verteidiger Waldemar Anton verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Selbes Schicksal ereilte wenig später dann auch Bayern-Superstar Harry Kane.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im zweiten Durchgang nahm das Topspiel aber Fahrt auf: Keeper Gregor Kobel hielt mit einer herausragenden Rettungstat gegen Thomas Müller den BVB in Führung (49.), Leroy Sané vergab eine weitere Großchance (60.), ehe auf der Gegenseite Marcel Sabitzer an Manuel Neuer scheiterte (62.). Durch Jamal Musialas Kopfballtreffer (85.) nahmen die Bayern dann doch noch einen letztlich verdienten Punkt mit aus Dortmund.

Torfolge

1:0 Gittens (26.): Dortmunds erster Abschluss sitzt. Gittens lässt Laimer an der Mittellinie mit einem Bauerntrick stehen und zieht davon. Aus relativ spitzem Winkel zieht der Engländer mit links ab, der Ball rauscht knapp an Neuers Kopf vorbei ins lange Eck.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:1 Musiala (85.): Sané schießt einen Freistoß in die Mauer. Süle bleibt dabei getroffen am Boden liegen. Die Bayern spielen weiter, Olise flankt vors Tor, wo Musiala völlig freistehend per Kopf trifft.

Der Gewinner des Spiels

Jamie Gittens: Der Engländer geht immer mehr Entwicklungsschritte. Längst ist er beim BVB der Mann für die wichtigen Tore – nun bewies der 20-Jährige auch gegen den national schwerstmöglichen Gegner, dass er ein Unterschiedsspieler ist. FT-Note: 2

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flop des Spiels

Mathys Tel: Ziemlich überraschend stand der 19-Jährige in der Startelf – erst zum zweiten Mal in dieser Saison. Tel nutzte seine Chance nicht. Auf Linksaußen blieb der Franzose ohne Einfluss aufs Spiel. Es mangelte an der Abstimmung mit Hintermann Alphonso Davies sowie an Spielwitz und Selbstbewusstsein (je nur ein Dribbling und Abschluss). FT-Note: 5

Die Tabelle