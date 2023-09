Nach Einigungsdementi: Neue Zahlen zu Palhinha

Nachdem die ‚Abendzeitung‘ am gestrigen Donnerstag noch etwas voreilig von einer Einigung bei João Palhinha (28) und dem FC Bayern berichtete, scheint diese nun tatsächlich kurz bevorzustehen. Wie der ‚kicker‘, die ‚Bild‘ und ‚Sport1‘ übereinstimmend vermelden, soll das jüngste Angebot der Münchner über 60 Millionen Euro samt fünf Millionen an Boni zum Erfolg in den Verhandlungen führen.

Fulham-Trainer Marco Silva habe den Deal zu diesen Konditionen durchgewunken. Einzig von der finalen Zustimmung der Vereinsführung der Cottagers hänge der Deal jetzt noch ab. Es soll nur eine Frage der Zeit sein, bis diese erfolgt. Palhinha selbst befindet sich ‚Sky‘ zufolge bereits auf dem Weg nach München.