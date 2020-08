Kovac blickt auf Bayern-Zeit zurück

Niko Kovac (48) hat ein Resümee seiner Zeit beim FC Bayern gezogen. Auf die Frage der ‚L’Équipe‘, was er aus seiner Zeit als Trainer des Rekordmeisters gelernt hat, antwortet der neue Coach der AS Monaco: „Dass der Druck in München sehr hoch ist. Wir haben mit erstklassigen Spielern gearbeitet, das ist etwas ganz anderes als die Arbeit mit jungen Spielern.“

Generell gelte für den Umgang mit Stars: „Wenn sie nicht spielen, sind sie unzufrieden. Der Stress für den Trainer wird größer. Wenn ein Nationalspieler nicht spielt, verliert er seinen Platz in der Nationalmannschaft. Das schafft noch größere Probleme. Das ist nicht leicht zu bewältigen, aber wir waren da, um Titel zu gewinnen und wir haben drei Titel gewonnen.“