United-Aus? Ten Hag gibt sich trotzig

Erik ten Hag hat im Anschluss an den Triumph im FA Cup Stellung zu den Gerüchten um sein angeblich bevorstehendes Aus bei Manchester United bezogen. „Zwei Trophäen in zwei Saisons und drei Endspiele. Das ist nicht so schlecht“, so der Niederländer, der außerdem erklärte: „Wenn sie mich nicht mehr wollen, gehe ich woanders hin und gewinne Trophäen. Das ist, was ich tue.“

Englische Medien berichteten am gestrigen Freitag, dass ten Hag seinen Stuhl unabhängig vom Ausgang des Finals räumen müsste. Das Derby gegen ManCity gewannen die Red Devils heute mit 2:1.