Liverpool verlängert mit Coyle

Der FC Liverpool stattet Liam Coyle mit einem neuen Vertrag aus. Über die Details des neuen Arbeitspapiers machen die Reds allerdings keine Angaben. Der 20-jährige Engländer spielt bereits seit seinem zehnten Lebensjahr für den Klub.

Der defensive Mittelfeldspieler führte zahlreiche Jahrgänge als Kapitän aufs Feld. Mittlerweile ist der Rechtsfuß, der wahlweise auch als rechter Außenverteidiger eingesetzt werden kann, in die U23-Mannschaft aufgerückt. Für die Profis kam der gebürtige Liverpooler bislang noch nicht zum Einsatz.

