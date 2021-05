Brighton: Welbeck vor Vertragsverlängerung

Brighton & Hove Albion möchte mit Stürmer Danny Welbeck in die neue Saison gehen. Trainer Graham Potter bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der Klub den am Saisonende auslaufenden Kontrakt mit dem Angreifer verlängern möchte. „Danny hat genug getan, um einen neuen Vertrag zu verdienen“, so Potter, der weiter erklärt: „Wir mussten uns darauf konzentrieren, die Saison so stark wie möglich zu beenden. Wir sind zufrieden mit dem, was er getan hat – ich weiß, dass er sich weiter verbessern und noch mehr zeigen kann.“

Erst zu Saisonbeginn kam Welbeck ablösefrei zu den Südengländern. Seither schnürte der 30-Jährige 24 Mal seine Fußballschuhe für die Seagulls und verzeichnete dabei sechs Treffer sowie drei Assists.