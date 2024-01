BVB-Abgang in Sicht? Meunier erreicht Anfrage

Borussia Dortmund könnte Großverdiener Thomas Meunier im laufenden Januar-Transferfenster abgeben. Wie ‚Transfermarkt.de‘ berichtet, zeigt Feyenoord Rotterdam Interesse am belgischen Rechtsverteidiger und hat bereits Kontakt zum Spielerlager hergestellt. Ob sich das Werben konkretisiert, wird sich aber erst noch zeigen müssen.

Am BVB dürfte ein Transfer kaum scheitern, auch wenn Meunier im Dezember wieder vermehrt Spielanteile sammeln konnte. Zuvor hatte der 32-Jährige monatelang mit einer Muskelverletzung gefehlt und war komplett außen vor. Dass er vor der Winterpause sportlich wieder eine Rolle spielte, war eher auf die Personalsituation als auf einen Sinneswandel der BVB-Verantwortlichen zurückzuführen.

So werden die Schwarz-Gelben Meunier wohl keine Steine in den Weg legen, sollte sich Feyenoords Interesse konkretisieren. Mit kolportierten acht Millionen Euro Jahresgehalt zählt der Rechtsfuß zu den Spitzenverdienern in Dortmund. Sein Abschied würde neuen finanziellen Spielraum schaffen und womöglich sogar noch eine kleine Ablöse in die Vereinskasse spülen.