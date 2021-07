Brighton an Cucurella interessiert?

Brighton & Hove Albion hat offenbar ein Auge auf Marc Cucurella vom FC Getafe geworfen. Das berichtet die ortsansässige Zeitung ‚The Argus‘. Die Ausstiegsklausel des Flügelspielers soll bei rund 18 Millionen Euro liegen.

Cucurella war erst vor der abgelaufenen Saison fest vom FC Barcelona nach Getafe gewechselt. Dort war der 22-Jährige, wie auch während seiner vorherigen Leihe Leistungsträger (nur ein verpasstes Ligaspiel) und stand sonst immer in der Startelf. Insgesamt gelangen dem Linksfuß drei Tore und zwei Assists in 37 Partien. An Getafe ist der Spanier noch bis 2024 gebunden.