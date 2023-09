Lindströms Absage an Liverpool

Jesper Lindström hätte im Sommer zum FC Liverpool wechseln können. Gegenüber dem ‚Tipsbladet‘, einem dänischen Sportmagazin, sagt der 23-Jährige: „Es gab Liverpool, aber würde ich dort Spielzeit bekommen? Wäre es klug, nach Liverpool zu gehen? Ich bin Liverpool-Fan, das steht überall geschrieben. Es könnte also auch eine wahnsinnig coole Erfahrung sein. Aber wenn ich nicht spiele, kann ich genauso gut bei einem anderen Verein im Fernsehen zuschauen. Ich bin jetzt in einem Alter, in dem ich Fußball spielen muss.“

Spielzeit sei ihm von den Verantwortlichen der SSC Neapel in Aussicht gestellt worden. Beim amtierenden italienischen Meister unterzeichnete Lindström einen Vertrag bis 2028. Die Italiener überwiesen Eintracht Frankfurt für die Dienste des dänischen Mittelfeldspielers 30 Millionen Euro Ablöse. Am vergangenen Wochenende feierte der Rechtsfuß sein Serie A-Debüt für die Neapolitaner, konnte die Niederlage gegen Lazio Rom (1:2) jedoch nicht verhindern.