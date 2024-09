Finanzprobleme: Juventus schreibt weiter tiefrote Zahlen

Italiens Rekordmeister Juventus Turin steht finanziell weiter auf wackeligen Beinen. Das Geschäftsjahr 2023/24 schließen die Bianconeri mit einem Verlust von rund 200 Millionen Euro ab, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht, den der Serie A-Klub am heutigen Samstag veröffentlicht hat. Die Bilanz fällt damit noch einmal verheerender aus als in der Saison davor, in der Juve ein Minus von 123 Millionen Euro erwirtschaftete.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Verein gelobt seinen Mitgliedern und Aktionären jedoch Besserung und weist auf die möglicherweise bevorstehenden Erfolge in der aktuellen Spielzeit hin: „In der Saison 2024/25 wird Juventus an fünf Wettbewerben teilnehmen (Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, UEFA Champions League und FIFA Klub-Weltmeisterschaft), was sich positiv auf die Einnahmen auswirken wird.“ Nach Angaben des Klubs seien zudem 60 Prozent des Verlusts der vergangenen Spielzeit auf „einmalige Faktoren zurückzuführen“. Darunter zählt Turin auch die fehlende Teilnahme an UEFA-Wettbewerben, die den Klub angeblich alleine mindestens 95 Millionen gekostet hat. Für diese Spielzeit erwarten die Verantwortlichen nach Senkung der Personalkosten ein ausgeglichenes Ergebnis.