Ulreich spricht über Bayern-Zukunft

Sven Ulreich kann sich vorstellen, seine Karriere über 2024 hinaus fortzusetzen. Dann endet sein Vertrag beim FC Bayern. „Gespräche gibt es noch nicht, ich werde in paar Tage 35. Ich würde mich freuen, wenn es noch ein, zwei Jährchen weitergeht. Wo das ist, schauen wir dann. Ich habe immer gesagt, dass mir der FC Bayern ans Herz gewachsen ist“, zitiert der kicker den Keeper.

In München winkt Ulreich in der kommenden Spielzeit der Status als Nummer drei, denn der Verein sucht händeringend nach einem Schlussmann, der Manuel Neuer (37) in dessen Rekonvaleszenz vertreten kann. Frühestens im September wird der 117-fache Nationalspieler wieder zur Verfügung stehen.

