Bochum: Schindzielorz vor Verlängerung

Beim VfL Bochum deutet vieles auf eine Verlängerung von Sportvorstand Sebastian Schindzielorz hin. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, müssen zwar noch einige Vertragspunkte geklärt werden, grundsätzlich stehen aber „die Signale auf grün“. Daneben soll auch Geschäftsführer Ilja Kaenzig sein Arbeitsverhältnis mit dem VfL ausdehnen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir wollen mit beiden längerfristig zusammenarbeiten. Wir sind mit beiden in positiven Gesprächen“, bestätigte der Bochumer Vorstandsvorsitzende Hans-Peter Villis dem genannten Regionalblatt. Schindzielorz und Kaenzig leisten an der Castroper Straße seit Jahren gute Arbeit, die im vergangenen Sommer mit dem Aufstieg in die Bundesliga gekrönt wurde.