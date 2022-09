Piräus arbeitet an James-Leihe

James Rodríguez könnte in den europäischen Vereinsfußball zurückkehren. Nach FT-Informationen verhandelt Olympiakos Piräus mit dem katarischen Al-Rayyan SC über eine Leihe des 31-jährigen Spielmachers. Das griechische Transferfenster schließt am morgigen Donnerstag.

Unter der Anzeige geht's weiter

In den Gesprächen zwischen den Klubs geht es auch um das Gehalt des Kolumbianers in Höhe von sechs Millionen Euro. Dieses soll zwischen den Klubs aufgeteilt werden. Olympiakos peilt eine 50-prozentige Übernahme an, wodurch der Klub drei Millionen Euro für James zahlen würde.