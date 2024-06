60 Millionen für Yoro | Ronaldo knackt Uralt-Rekord

PSG übertrumpft Real bei Yoro

Leny Yoro ist wohl der begehrteste junge Innenverteidiger auf dem Markt. Dementsprechend teuer wird das Unterfangen für die interessierten Klubs. Laut der ‚Marca‘ intensiviert Real Madrid die Verhandlungen. Aber auch Paris St. Germain mischt kräftig mit und bietet 60 Millionen Euro. Doch Farbe bekannt hat Yoro weiterhin nicht. Dies soll sich dem Bericht zufolge noch im Juni ändern. So recht daran glauben mag man nach dem wochenlangen Hin und Her nicht.

CR7 schreibt mal wieder Geschichte

Cristiano Ronaldo hat zwar bei dieser EM noch nicht getroffen, aber trotzdem erneut einen Rekord geknackt. „Mit 14 Toren bereits der beste Torschütze in der Geschichte der EM, wurde er am Samstagnachmittag mit der siebten Vorlage zum besten Passgeber in der Geschichte des Wettbewerbs“, schreibt ‚L’Équipe‘. Ronaldo überholt damit den Tschechen Karel Poborsky, der die bisherige Bestmarke hielt. Besonders bemerkenswert: Bei der Vorlage zum 3:0 auf Bruno Fernandes zeigte sich CR7 altruistisch wie selten. Trotz bester Abschlussposition legte er quer auf seinen Teamkollegen, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

