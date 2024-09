Trio vorne im Rennen um Gyökeres

Top-Torjäger Viktor Gyökeres hat das Interesse diverser Spitzenklubs geweckt. ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass in erster Linie der FC Chelsea, Tottenham Hotspur sowie Paris St. Germain die Fühler nach dem 26-jährigen Schweden von Sporting Lissabon ausgestreckt haben. Chelsea beispielsweise lasse sich regelmäßig über die Situation rund um Gyökeres informieren. Ein Transfer im Januar sei zumindest möglich.

Bei beeindruckenden neun Treffern aus sieben Pflichtspielen steht der Rechtsfuß auch in dieser Saison schon wieder. In der vergangenen Spielzeit waren es 43 Tore in 50 Partien. Schon im Sommer wollten mehrere Klubs zuschlagen, ein Transfer kam aber nicht zustande. Gyökeres‘ Ausstiegsklausel liegt bei 100 Millionen Euro. Und bislang macht Sporting keine Anstalten, von diesem Preis abzurücken.