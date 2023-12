Inter: Lautaro-Deal rückt näher

Lautaro Martínez könnte schon in kürze seinen neuen Vertrag bei Inter Mailand unterzeichnen. „Wir sind sehr nahe an einer Einigung über einen neuen Vertrag – es ist wirklich sehr nahe. Ich weiß nicht, ob es noch vor Weihnachten besiegelt sein wird, aber wir sind nah dran. Ich bin so glücklich“, sagte der 26-Jährige nach der gestrigen Partie der Nerazzurri gegen Udinese Calcio (4:0).

Laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ hofft Inter darauf, die Verlängerung bis Anfang Januar eingetütet zu haben. Lautaro soll seinen Kontrakt bis 2028 ausdehnen und künftig rund sieben Millionen Euro netto pro Saison verdienen. Damit würde der Argentinier, der aktuell auch den Kapitänsposten bekleidet, zum Topverdiener der Mannschaft aufsteigen.