Dezimierte Bayern in Pilsen: Nagelsmanns Aufstellungspuzzle

Beim 2:2-Unentschieden gegen Borussia Dortmund spielten die Münchner in einem 4-2-3-1-System. Fünf Akteure, die dabei in der Startelf standen, werden Trainer Julian Nagelsmann in Pilsen aber nicht zur Verfügung stehen. Es wird also kräftig rotiert werden bei den Münchnern.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alphonso Davies, Matthijs de Ligt, Serge Gnabry, Manuel Neuer und Jamal Musiala fallen allesamt aus. Letzterer hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Zudem könnte Joshua Kimmich geschont werden, der gerade erst von seiner Corona-Erkrankung genesen ist.

Besonders kompliziert ist die Lage in der Abwehr. Da Lucas Hernández bereits seit längerer Zeit ausfällt, steht Nagelsmann kein positionsgetreuer Ersatz für de Ligt zur Verfügung. Benjamin Pavard wird daher zentral aushelfen. Im Sturm wird es ebenfalls spannend. Dort wird sich der 35-Jährige zwischen Mathys Tel und Eric Maxim Choupo-Moting entscheiden müssen.

So könnte der FC Bayern spielen