Lautern: Anfang folgt auf Funkel

Markus Anfang nimmt beim 1. FC Kaiserlautern das Zepter in die Hand. Die Pfälzer geben die Verpflichtung des 49-jährigen Fußballlehrers offiziell bekannt. Zuletzt war der gebürtige Kölner für Dynamo Dresden verantwortlich, wurde im April allerdings aufgrund des verpassten Aufstiegs von seinen Aufgaben entbunden.

Bei den Roten Teufeln folgt Anfang auf Friedhelm Funkel, der den Klub im Februar übernommen hatte. Der langjährige Bundesliga-Coach führte Lautern nicht nur zum Klassenerhalt, sondern bemerkenswerterweise auch ins DFB-Pokalfinale. Im Endspiel musste sich der Zweitligist mit 0:1 dem Deutschen Meister Bayer Leverkusen geschlagen geben. „Mir war bereits nach den ersten Gesprächen sofort klar, wie sehr mich diese Aufgabe beim 1. FC Kaiserslautern reizt. Ich habe von Anfang an das gegenseitige Vertrauen gespürt. Durch meine Lautrer Vergangenheit weiß ich natürlich ganz genau, welche Bedeutung der FCK nicht nur in der Region, sondern in ganz Fußball-Deutschland hat. Insbesondere die tolle Atmosphäre am Betzenberg und die überragende Unterstützung der Fans waren auch in meinen Überlegungen ein ganz wichtiger Faktor“, begründet Anfang seine Entscheidung.