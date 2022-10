RB Leipzig: Halstenberg fällt aus

RB Leipzig muss beim Champions League-Spiel bei Celtic Glasgow am morgigen Dienstag (21 Uhr) ohne Marcel Halstenberg auskommen. Wie die Sachsen mitteilen, laboriert der Linksverteidiger an einer leichten Zerrung in der Muskulatur im Rippenbereich.

Halstenberg pendelt in der laufenden Saison häufig zwischen Startelf und Ersatzbank. Beim jüngsten 1:1 bei Mainz 05 am Samstag spielte der 31-Jährige 90 Minuten lang durch und bereitete den Ausgleich durch Christopher Nkunku vor.