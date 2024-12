Bernardo-Transfer: Hecking spricht Machtwort

Dieter Hecking schließt einen Winter-Verkauf von Linksverteidiger Bernardo kategorisch aus. „Bei Bernardo wird es von mir ein Veto geben“, gibt der Cheftrainer des VfL Bochum im Gespräch mit der ‚WAZ‘ überdeutlich zu verstehen, „wir können uns gar nicht erlauben, einen Spieler seiner Qualität abzugeben. Im Winter ist es ein Puzzle und ich weiß aktuell nicht, was wir zusammengesetzt bekommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 29-jährige Brasilianer gehört beim Bundesligisten eigentlich zu den Leistungsträgern und weckt entsprechend Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Verletzungsbedingt hatte sich im Sommer ein Engagement bei Union Berlin zerschlagen. Grundsätzlich würde Hecking den Kader im Januar aber gerne ausdünnen: „Der Kader ist derzeit zu groß. Wir müssen also gucken, was suchen wir, was ist auf dem Markt. Erste Einschätzungen habe ich abgegeben.“