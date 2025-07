Mainz nimmt weiteren Burkardt-Nachfolger ins Visier

Jonathan Burkardt (24) ist erst wenige Tage weg, da tauchen beim FSV Mainz 05 schon zahlreiche Gerüchte um mögliche neue Angreifer auf. In Benedict Hollerbach (24) wurde schon ein Stürmer verpflichtet, der die Lücke schließen könnte. Zudem ist der Franzose Oumar Diakité (21) Thema bei den Rheinhessen.

Und damit nicht genug. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht auch Stürmer William Böving (22) von Sturm Graz bei Christian Heidel auf der Liste. Der Däne spielt seit drei Jahren in Österreich und konnte in der vergangenen Saison mit elf Toren und acht Vorlagen in der Liga überzeugen.

Dem Bezahlsender zufolge dürfte ein Transfer aber nur ernsthaft infrage kommen, wenn auf der Abgangsseite noch etwas passiert. Danach sieht es momentan allerdings nicht unbedingt aus. Böving ist in Graz nur noch bis 2026 gebunden, dem Vernehmen nach spielt der Däne auch in den Überlegungen des SC Freiburg und von Borussia Mönchengladbach eine Rolle.