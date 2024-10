Davies & Bayern: Kommt es zur nächsten Kehrtwende?

Die Vorgeschichte: In der vergangenen Saison leistete sich Alphonso Davies noch einige Flop-Spiele. Den Aufstieg zu einem der Topverdiener des FC Bayern verspielte sich der 23-Jährige damit. Zudem schoss sein Berater Nick Huoseh öffentlich gegen den Rekordmeister. Das letztlich vorgelegte Angebot zur Verlängerung ließ Davies verstreichen. Es herrscht nun schon seit Längerem Stillstand in den Vertragsgesprächen.

Die Ausgangslage: Davies ist nur noch bis Saisonende an die Münchner gebunden. Ein ablösefreier Wechsel wäre für die Bayern ein wirtschaftlicher Totalreinfall. Klubs wie Real Madrid, der FC Barcelona und Manchester United strecken die Fühler nach Davies aus.

Was hat sich geändert?: Mittlerweile weiß Davies einen deutlichen Formanstieg zu verzeichnen, ist unter dem neuen Trainer Vincent Kompany gesetzt. All seine Auftritte in der laufenden Saison waren mindestens solide, viele sogar gut. Das registrieren die Bayern auch intern natürlich, weshalb sie einer Verlängerung laut ‚Sky‘ weiterhin offen gegenüberstehen.

Was passiert als nächstes?: Man darf davon ausgehen, dass die Münchner nochmal mit einem Angebot auf Davies zukommen. Im Frühjahr bot Sportvorstand Max Eberl laut der ‚Bild‘ 13 Millionen Euro pro Saison plus drei Millionen Boni. Spielt Davies weiterhin in der aktuellen Verfassung, dürfte diese Offerte nochmal aufgebessert werden.