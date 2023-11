Bayer 04: Frimpong verletzt

Bayer Leverkusen ereilte gestern Abend eine Hiobsbotschaft. Jeremie Frimpong musste die Trainingseinheit der niederländischen Nationalmannschaft am Donnerstagnachmittag verletzungsbedingt vorzeitig abbrechen.

Nach ‚kicker‘-Informationen zog sich der 22-jährige Rechtsverteidiger eine Muskelverletzung zu und steht der Elftal deshalb in den Spielen gegen Irland (Samstag, 20:45 Uhr) und Gibraltar (Dienstag, 20:45 Uhr) nicht zur Verfügung. Weitere Untersuchungen sollen am heutigen Freitag in Leverkusen stattfinden. Eine genaue Diagnose steht noch aus.