EM-Härtefall Brandt: Chancenlos trotz bester BVB-Saison?

Es ist erst Anfang April und Julian Brandt kann sich schon jetzt über die statistisch erfolgreichste Spielzeit im Trikot von Borussia Dortmund freuen. 21 Torbeteiligungen (acht Treffer, 13 Assists) hat der gebürtige Bremer in allen Wettbewerben gesammelt – die BVB-Debütsaison 2019/20 ist damit um einen Scorerpunkt übertroffen.

Die Form passt: In den jüngsten vier Pflichtspielen der Dortmunder steuerte Brandt jeweils eine Vorlage bei – das berühmte Momentum, das Bundestrainer Julian Nagelsmann nach eigener Aussage bei der Benennung seines EM-Kaders besonders stark gewichten will, hat der Dortmunder Feingeist also eigentlich auf seiner Seite.

„Die EM hat sich nicht zerschlagen“

Trotzdem muss sich Brandt in Zweckoptimismus üben. „Ich mache mir keinen Druck, die EM hat sich nicht zerschlagen“, lässt sich der Offensivspieler von der ‚WAZ‘ mit einer klassischen Durchhalteparole zitieren, „ich habe das angenommen und mache den Job, den man von mir erwartet.“

Trotz der guten Statistiken auf Klubebene dürfte Brandt nur noch Außenseiterchancen auf eine Turnierteilnahme haben. Zu groß ist das Gedränge im zentralen und offensiven Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft. Die ohnehin allseits bekannten Kandidaten aufzuzählen, würde allein schon einen ganzen Absatz füllen.

Härtefälle sind da unvermeidbar. Vieles deutet darauf hin, dass einer davon Brandt sein wird. Das Problem des 27-Jährigen: Er ließe sich in der aktuellen Form ohne weiteres mitnehmen, ist aber keiner der Unverzichtbaren. Wie viele Scorerpunkte er für diesen Status bräuchte, ist unklar. Andere Spieler haben schlicht eine größere Lobby beim Bundestrainer.