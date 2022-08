Neuzugang Nummer 18: Nottingham holt Lodi

Renan Lodi ist Neuzugang Nummer 18 bei Nottingham Forest. Die Tricky Trees verkünden die Verpflichtung des Linksverteidigers offiziell. Der Brasilianer wird für ein Jahr ausgeliehen, es besteht dem Vernehmen nach zudem eine Kaufoption. Zuvor hatte Lodi bis 2026 bei Atlético Madrid verlängert.

Kolportierte fünf Millionen Euro Leihgebühr fließen aus Nottingham nach Madrid. Für 30 Millionen kann der Premier League-Aufsteiger in einem Jahr Lodi festverpflichten.

Der 15-fache Nationalspieler war 2019 für rund 20 Millionen Euro vom CA Paranaense zu Atlético gewechselt. Dort stand er in insgesamt 118 Pflichtspielen auf dem Platz, in denen er an 17 Toren direkt beteiligt war. In der aktuellen Saison ist der 24-Jährige noch ohne Einsatz.