Fulgini doch noch nach Frankreich

Angelo Fulgini verlässt doch noch den FSV Mainz 05 und schließt sich dem RC Lens an. Wie Mainz mitteilt, wechselt der 26-Jährige per Leihe mit anschließender Kaufpflicht in Höhe von kolportierten 7,2 Millionen Euro inklusive Vereinbarung bis 2027. Alle Dokumente seitens der beiden Vereine wurden gestern rechtzeitig eingereicht, die Verkündung des Deals erfolgt einen Tag nach Transferschluss.

Fulgini wechselte im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro von SCO Angers nach Mainz, wo er über die Rolle als Joker nicht hinauskam. In 18 Pflichtspielen der aktuellen Saison steuerte der Mittelfeldmann zwei Vorlagen bei. Der Vertrag des Franzosen bei den 05ern läuft noch bis 2026.

