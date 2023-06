Fast fix: RB holt Baumgartner an Bord

Bei Christoph Baumgartner geht jetzt offenbar alles ganz schnell. Der ‚kicker‘ berichtete erst vor kurzem, dass RB Leipzig der Favorit auf die Verpflichtung des Offensivspielers der TSG Hoffenheim ist. Mittlerweile haben die Sachsen den Deal offenbar so gut wie eingetütet.

Laut ‚Sky‘ stehen die Verhandlungen vor dem Abschluss. Eine mündliche Einigung bestehe bereits. Der 23-jährige Österreicher werde einen Vertrag erhalten, der mindestens bis 2027 läuft. Hoffenheim kassiere eine Ablöse in Höhe von 27 Millionen Euro plus erfolgsabhängiger Bonuszahlungen.

RB zieht also nicht Baumgartners Ausstiegsklausel in Höhe von 32 Millionen Euro, sondern einigte sich mit der TSG anderweitig. ‚Sky‘ zufolge wird eine vollständige Einigung für die nahe Zukunft erwartet. Baumgartner spielt seit 2017 in Hoffenheim, kommt in 138 Pflichtspielen auf 30 Tore und 22 Vorlagen.