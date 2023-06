TSG: Der Favorit bei Baumgartner

Christoph Baumgartner könnte die TSG Hoffenheim im Sommer in Richtung RB Leipzig verlassen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befinden sich die Sachsen beim Österreicher in der Pole Position. Ob der 23-Jährige tatsächlich ein Bulle wird, hängt aber wohl davon ab, ob sich die Verantwortlichen in puncto Ablöse einig werden.

Dem Vernehmen nach befindet sich im Kontrakt des Offensivspielers eine Ausstiegsklausel in Höhe von 32 Millionen Euro. Ebenjene hätte sich im Abstiegsfall der Kraichgauer halbiert. Der ‚kicker‘ spekuliert daher, dass sich die Ablösesumme „irgendwo zwischen dem Zweitliga-Tarif und der Ausstiegsklausel einpendeln dürfte“.

Vertraglich ist Baumgartner noch bis 2025 an die Sinsheimer gebunden. In der nun zurückliegenden Saison war er in 33 Bundesligaeinsätzen an 14 Treffern direkt beteiligt (sieben Tore, sieben Vorlagen). Im Sommer könnte für den Rechtsfuß also der nächste Karriereschritt anstehen.